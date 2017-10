Hospizbewegung: 25 Jahre Hilfe für Todkranke

Vor 25 Jahren am Beginn der Salzburger Hospizbewegung war Sterbebegleitung oft tabu. Heute ist das Angebot gerade für todkranke Menschen eine unverzichtbare Stütze in ihrem letzten Lebensabschnitt und soll jetzt erweitert werden.

Ein wichtiger Meilenstein für die Hospizbewegung ist das neue Tageshospiz in Salzburg-Morzg. Hier verbringen unheilbar kranke Menschen Zeit, werden palliativmedizinisch betreut und seelisch aufgebaut. Auch Monika Maier hat erst vor einigen Monaten erfahren, dass sie Krebs hat. Sie kommt zweimal pro Woche ins Tageshospiz. „Es ist wirklich eine angenehme Atmosphäre. Ich habe geglaubt, es bedrückt mich vielleicht. Aber ganz im Gegenteil, ich freue mich, wenn ich herkommen kann. Das Positive wird herausgekehrt. Es sind unheilbare Krankheiten, aber man muss damit leben lernen, solange es halt geht“, sagt Maier.

Patienten fühlen sich hier zuhause

Die Patienten werden von einem Team aus ehrenamtlichen Hospizmitarbeiterinnen, diplomierten Krankenpflegerinnen und Ärztinnen betreut. Gute Schmerztherapie ist hier genauso wichtig wie liebevolle Zuwendung. „Man wird da sehr gut verstanden. Man bekommt Hilfe, wird untersucht, man fühlt sich zuhause und ist daheim. Das ist das Schöne“, sagt Tageshospiz-Patient Josef Sampl.

ORF

700 - vorwiegend Frauen - haben in den vergangenen 25 Jahren in Salzburg die Ausbildung zur Hospiz-Begleiterin gemacht. Lieselotte Jarolim ist eine von ihnen: „Es ist für mich eine Herzensangelegenheit. Es ist einfach schön für Menschen dazusein. Aus eigener Erfahrung weiß ich - mein Mann ist sehr schnell verstorben - wie wichtig es ist wenn man gut Abschied nehmen kann“, sagt Jarolim.

Großer Bedarf für Tageshospiz im Pinzgau

Neben dem Salzburger Tageshospiz gibt es mittlerweile auch in allen Bezirken mobile Teams. So betreut das mobile Kinderhospiz-Team Papageno schwerkranke Kinder zu Hause. Das Hospizangebot soll künftig aber auf dem Land weiter ausgebaut werden. So sei man im Pinzgau dabei, ein Tageshospiz mit ähnlich guter Qualität aufzubauen, sagt die Obfrau der Hospizbewegung Maria Haidinger.