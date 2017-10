Tag der deutschen Einheit: Staus erwartet

Am Dienstag dürfte es in der und um die Stadt Salzburg umfangreiche Staus geben - davon geht der ÖAMTC aus. Denn der Tag der deutschen Einheit kombiniert mit dem erwarteten schlechten Wetter dürfte viele Ausflügler bringen.

„Wir rechnen auf jeden Fall mit Verzögerungen in der Stadt Salzburg und an den Grenzübergängen“, sagt Aloisia Gurtner vom ÖAMTC Salzburg. „Aus den letzten Jahren wissen wir, dass viele Deutsche den Tag für einen Ausflug nach Salzburg nutzen. In leidvoller Erinnerung ist der Megastau vom Vorjahr, der das gesamte Stadtgebiet bis in die Abendstunden lahmlegte.“

FMT Pictures

Vor allem die Zufahrt in die Salzburger Altstadt und die Einkaufszentren am Rand der Stadt dürften überlaufen sein, erwartet Gurtner: „Das angesagte Schlechtwetter wird die Situation noch verschlimmern“.

Zahlreiche neuralgische Punkte

Neuralgische Punkte für Staus seien die gesamte Altstadt, die Stadtteile Lehen, Liefering und Schallmoos, die Münchner und Innsbrucker Bundestraße sowie die Grenzübergänge Walserberg (A1) und Freilassing (B155). Salzburger sollten an diesem Tag auf das Auto verzichten, die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen oder mit dem Rad fahren.

Da am Tag der deutschen Einheit ein Lkw-Fahrverbot besteht, ist für Mittwoch mit starkem Lkw-Verkehr und damit verbundenen Verzögerungen auf den Autobahnen A1 und A10 im Großraum Salzburg zu rechnen. Am Grenzübergang Walserberg wird es in Richtung Deutschland zu Wartezeiten kommen.

Link: