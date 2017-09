Mutmaßlicher Einmietbetrüger gefasst

In Hof (Flachgau) haben Polizisten einen 39-jährigen Mann aus Bayern festgenommen. Er soll sich seit August mehrmals in Pensionen in Fuschl (Flachgau) eingemietet haben und dann ohne Bezahlen verschwunden sein.

Aus weiteren Unterkünften soll der Deutsche Bargeld gestohlen haben. Ein Wirt aus Hof, bei dem der 39-Jährige abgestiegen war, hatte den Mann gemeldet, weil die Polizei zuvor eine Täterbeschreibung ausgegeben hatte. Gegenüber den Beamten hat der Deutsche die Betrügereien und die Diebstähle zugegeben. Insgesamt ist laut Polizei ein Schaden von gut 3.500 Euro entstanden. Der Mann wird angezeigt.

