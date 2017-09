Paragleiter bei Absturz schwer verletzt

Bei einem kuriosen Paragleiter-Unfall am Gaisberg hat ein 18-Jähriger schwerste Verletzungen erlitten. Bevor die bereits alarmierte Rettung eintraf, stürzte der Mann beim Versuch, sich selbst aus seiner misslichen Lage zu befreien, zehn Meter in die Tiefe.

Der Mann war Freitagnachmittag über einem Waldstück unterhalb des Gaisberg-Gipfels in Turbulenzen geraten und stürzte ab. Dabei blieb er mit seinem Gleitschirm in einem Baumwipfel hängengeblieben. Der zu diesem Zeitpunkt noch unverletzte Paragleiter konnte per Handy die Rettung alarmieren.

Dann dürfte er jedoch die Geduld verloren haben und versuchte, sich selbst aus seiner misslichen Lage zu befreien. Dabei stürzte der 18-Jährige aus der Baumkrone rund zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Bei diesem Absturz erlitt er schwere innere- und Schädelverletzungen und musste mit dem Hubschrauber ins Landeskrankenhaus geflogen werden.

