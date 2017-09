Lkw-Fahrer zwei Tage ohne Pause unterwegs

Salzburger Polizisten haben bei einer Schwerverkehrskontrolle einen 60-jährigen Lkw-Lenker aus der Türkei aus dem Verkehr gezogen. Er soll mit seinem in Bulgarien zugelassenen Sattelschlepper zwei Tage nahezu ohne Pause unterwegs gewesen sein.

Der Mann soll die zulässigen Tageslenkzeiten gleich in mehreren Fällen massiv überschritten haben. In einem Fall war er laut Landesverkehrsabteilung der Polizei insgesamt 45 Stunden und 42 Minuten unterwegs und legte in diesem Zeitraum eine Ruhezeit von nur drei Stunden und 45 Minuten ein.

55 Delikte inkl. Fahrerkarten-Missbrauch

„Er hat also fast nicht geschlafen“, sagte ein Sprecher der Polizei. In einem zweiten Fall war die Diskrepanz ähnlich hoch. Insgesamt wird der Lenker wegen 55 Übertretungen angezeigt.

Für den Fall von Kontrollen hatte der Mann nicht nur seine, sondern auch die Fahrerkarte seines Chefs in Verwendung. Damit fuhr der 60-Jährige zu seinem ohnehin schon hohen Fahrpensum beinahe 8.000 zusätzliche Kilometer. Die missbräuchlich verwendete Fahrerkarte wurde ihm abgenommen. Die zulässige Lenkzeit innerhalb von 24 Stunden beträgt neun Stunden.