Tödlicher Arbeitsunfall in Maria Alm

Bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Maria Alm ist Montagnachmittag ein 26-jähriger Bauarbeiter ums Leben gekommen. Trotz Wiederbelebungsversuchen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.

Der Mann war auf einer Baustelle in Maria Alm damit beschäftigt, die Betonschalung am zweiten Obergeschoß abzubauen. Dabei stürzte der Arbeiter mitsamt der Absturzsicherung ca. 6,5 Meter auf einen Schalungsboden. Die verständigten Sanitäter des Roten Kreuzes sowie die Besatzung des Notarzthubschraubers „Alpin Heli 6“ führten Wiederbelebungsmaßnahmen durch, die jedoch erfolglos blieben. Der 26-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Details zum genauen Unfallhergang ermittelt die Polizei derzeit noch.