Kartoffel, Ei, Gemüse gut gegen Rheuma

Welches Essen ist für Rheumakranke empfehlenswert? Darüber diskutieren Experten am Samstag in Salzburg. Beim „Rheumatag“ geht es um viele Arten von chronischen Entzündungen, die Bewegungsapparat und Organe schädigen können.

Unter „Rheuma“ fallen ca. 400 Krankheitsbilder. Zwei Millionen Österreicher sollen an Rheumaschmerzen leiden. Allein in Salzburg gebe es schätzungsweise 125.000 Betroffene, sagen Fachleute. Für alle gelte: Saisonale und regionale Produkte seien empfehlenswert für diese Kranken.

ORF

„Heimisches Gemüse schützt unsere Zellen“

Vor allem Gemüse sei sehr positiv, sagt die Rheuma-Diätologin Maria Benedikt: „Es enthält sehr viele sekundäre Pflanzenstoffe mit Anti-Oxidantien, die unsere Zellen schützen.“

Zusätzlich tue frischer Fisch vielen Rheumapatienten wegen der Omega-3-Fettsäuren gut. Kren sei wegen der Senföle sehr empfehlenswert, abgeraten wird von zu viel Fleisch, sagt Benedikt: „Die tierischen Fette wie beim Speck sollte man eher zurückhaltend genießen. Da sind Säuren vorhanden, die Entzündungen im Körper begünstigen.“

Große Unterschiede von Mensch zu Mensch

Zusätzlich zu allgemeinen Erkenntnissen der Medizin müsse jeder Rheumapatient für sich selbst entdecken, was ihm schade, betont Gertraud Schaffer von der „Österreichischen Rheuma-Liga“. Sie verträgt zum Beispiel den Spargel nicht so gut: „Der hat sehr viel Purinsäure. Aber das ist nicht bei jedem gleich. Bei mir hat auch Hefe negative Auswirkungen, die ich in den Gelenken spüre.“

Gewisse Kohlehydrate wie in Linsen oder Kartoffeln seien wiederum positiv für die Therapie, so die Diätologin Benedikt: „Die Kartoffel hat nicht nur gute Kohlehydrate, sondern auch hochwertige Eiweißbausteine. Wenn man Kartoffeln mit Ei kombiniert, dann ist das eine sehr gute Nahrung.“

Keine Wunder, aber deutliche Besserung

Rheumatisch-chronische Schmerzen und Entzündungen lassen sich durch entsprechende Ernährung zwar nicht wegzaubern - aber durchaus lindern, betonen Fachleute und Kranke, die viele Tipps in der Praxis anwenden.