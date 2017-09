Weiter keine Notärzte im nördlichen Flachgau

Im Norden Salzburgs werde es weiter keinen Stützpunkt mit Notärzten geben, sagt Gesundheitsreferent und LHstv. Christian Stöckl (ÖVP). Praktische Ärzte sollen an Wochenenden, Feiertagen und in der Nacht die Erstversorgung weiter sichern.

ORF.at/Zita Klimek

Stöckl sagt, er habe mit Gemeinden, Rotem Kreuz und Ärzten verschiedene Varianten erarbeitet. Er will künftig weiter auf das so genannte First-Responder-Modell bei der notfallmedizinischen Erstversorgung setzen. Bis ein Notarzt aus der fernen Landeshauptstadt eintrifft, sollen sich Landärzte außerhalb ihrer Dienstzeiten als Ersthelfer um Patienten kümmern, die in Lebensgefahr sind. Dieses Modell bewähre sich auch in anderen Regionen auf dem Land.

Lammer- und Saalachtal als Vorbilder

Der stellvertretende Regierungschef verweist auf Saalachtal (Pinzgau) und Lammertal (Tennengau), wo es auch solche Pools aus Landärzten gebe, die einspringen, bis der Notarzt aus der Landeshauptstadt da ist - im Auto oder mit dem Hubschrauber. Allerdings sind Flüge in der Nacht und bei Schlechtwetter oft nicht möglich. Stöckl: „Wir wollen der Bevölkerung die Sicherheit geben, wenn es wirklich ernst ist, dann gibt es auch jemanden, der möglichst schnell da ist und die Zeit abkürzt, bis der Notarzt aus der Stadt Salzburg kommt."

Auch zu wenig Landärzte

Allerdings fehlen im nördlichen Flachgau weiterhin auch Landärzte, die bei dem Modell in ihrer Freizeit bzw. in der Nacht oder an Wochenenden mitmachen würden. Die Schaffung eines eigenen Stützpunktes mit Notärzten in der Region um Straßwalchen lehnt die Landespolitik weiter ab. Es gebe zu wenig echte Akutfälle, und außerdem wären die Kosten viel zu hoch, betont Gesundheitsreferent Stöckl.

Der Politiker lädt Ärzte aus anderen Regionen und aus dem grenznahen Oberösterreich ein, sich an dem Salzburger Bereitschaftsmodell zu beteiligen. Dafür würde das Rote Kreuz in Straßwalchen ein Dienstzimmer in seinem neuen Stützpunkt zur Verfügung stellen.

ÖAMTC-Chefarzt: „Lage immer angespannter“

Wolfgang Voelckel, leitender Notarzt der ÖAMTC-Flugrettung und Anästhesist im Salzburger Unfallkrankenhaus, kritisiert seit langem die allgemeine Entwicklung in Österreichs Regionen und ländlichen Räumen. Es gebe mittlerweile verschieden große bzw. kleinere Überlebenschancen für Verletzte oder Schwerkranke - je nach Wohnort von Betroffenen: „Wir müssen diesem Trend entgegensteuern und mehr Ärzte ausbilden und motivieren, auf dem Land zu arbeiten - auch als Notärzte.“

Christophorus Flugrettung

Voelckel verweist auf große Nachteile für Patienten, wenn die professionelle Hilfe spät oder sehr spät erfolge: „Ein Mensch kann hirnphysiologisch um 36 Jahre altern, wenn ein Schlaganfall ein paar Stunden unbehandelt bleibt. Innerhalb einer Stunde ohne Hilfe sterben bei einem Schlaganfall 714 Kilometer Nervenbahnen in einem Gehirn ab. 830 Milliarden Synapsen und 120 Millionen Gehirnzellen gehen bei einem einzelnen Menschen dabei verloren. Je länger es dauert, bis ein Notarzt beim Patienten ist, oder dieser im Krankenhaus, umso schwieriger wird es für den Rest seines Lebens.“

Schwere Unfälle, Schlaganfälle, Herzinfarkte

Die Flugrettungsteams des ÖAMTC werden besonders in strukturschwachen Regionen im Nordwesten, Norden und Nordosten Österreichs mittlerweile zu Einsätzen gerufen, die normalerweise von gut ausgebildeten Hausärzten und bodengebundenen Notärzten absolviert werden sollten: „Der Ärztemangel ist in manchen Regionen schon so groß. In der Nacht und bei Schlechtwetter, wenn nicht geflogen werden kann, kann man sich vorstellen, wie schwierig die Versorgung dieser Menschen werden kann“, sagt Spezialist Voelckel.

Michael Hochleitner, Gerald Lehner - salzburg.ORF.at

