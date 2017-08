Die meisten Alkounfälle im Sommer

Die meisten Alko-Unfälle passieren im Sommer, das zeigen Zahlen der Statistik Austria. In den vergangenen drei Jahren sind jeweils im Juli und August rund ein Drittel mehr solcher Unfälle passiert als in einem Durchschnittsmonat.

Österreichweit hat Alkohol am Steuer in den vergangenen drei Jahren 81 Menschen das Leben gekostet, allein in Salzburg waren es 12 Tote. Knapp 700 Menschen sind bei Alkounfällen auf Salzburgs Straßen verletzt worden - in ganz Österreich waren es 9.000.

Viele See-, Wald und Wiesenfeste

Die meisten Unfälle passieren zwischen Juni und September, hieß es vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Grund dafür seien die vielen See-, Wald- und Wiesenfeste. Während es in anderen Monaten in den vergangenen drei Jahren im Schnitt rund 40 Alko-Unfälle gegeben hatte, waren es in den Sommermonaten knapp 60. Laut VCÖ ist das Unfallrisiko bei 0,5 Promille bereits doppelt so hoch wie im nüchternen Zustand, bei einem Promille steige das Risiko auf das sieben-und bei zwei Promille auf das 35-fache.

Erst am Montag starb in Abtenau ein deutscher Motorradfahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Auto. Der Autofahrer hatte mehr 1,6 Promille - mehr dazu in: Motorradfahrer stirbt bei Zusammenprall mit Auto (salzburg.ORF.at; 31.7.2017)