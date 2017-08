Raubserie: Weiterer Verdächtiger stellte sich

Nach Klärung einer Raubserie in der Stadt Salzburg Mitte Juli hat sich nun einer der beiden noch flüchtigen Verdächtigen der Polizei gestellt. Der 16-jährige Tschetschene war am Montag mit seinem Anwalt ins Landeskriminalamt gekommen.

Der Jugendliche wurde daraufhin in die Justizanstalt Puch-Urstein gebracht. Damit sitzen sechs der sieben Verdächtigen in Haft, die verschiedenste Überfälle in der Landeshauptstadt begangen haben sollen. Ein 18-jähriger türkischstämmiger Österreicher ist weiterhin flüchtig.

Überfälle zwischen Juni und Juli

Die insgesamt sieben Jugendlichen im Alter von 16 bis 18 Jahren hatten zwischen 23. Juni und 12. Juli in unterschiedlicher Personenkonstellation in der Landeshauptstadt sechs bewaffnete Überfälle auf Trafiken, Gaststätten und Passanten verübt, um an Geld zu kommen. Bei der Tatwaffe dürfte es sich um eine Schreckschusspistole gehandelt haben.

ORF

Augenzeuge führte zu den mutmaßlichen Tätern

Dank eines aufmerksamen Augenzeugen konnte die Polizei nur fünf Minuten nach dem letzten Überfall am 12. Juli zwei Verdächtige festnehmen. Einer der beiden Jugendlichen gestand schließlich die Beteiligung an fünf der sechs Taten und nannte auch die Namen seiner Komplizen - mehr dazu in: Überfallserie: Sieben Jugendliche ausgeforscht (salzburg.ORF.at; 18.7.2017)

