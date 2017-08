Heftige Sturmböen in Stadt und Flachgau

Mehr als 200 Feuerwehrleute waren in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Stadt Salzburg und im Flachgau im Einsatz. Heftige Sturmböen sorgten in 13 Gemeinden für Probleme.

In den Gemeinden Oberndorf, Großgmain, Anthering, Wals-Siezenheim, Faistenau, Fuschl, Elixhausen, Straßwalchen, Bergheim und Thalgau (alle Flachgau) waren vor allem umgestürzte Bäume ein Problem. In Oberndorf wurde zudem bei der Gymnasiums-Baustelle Baumaterial verweht. In Faistenau wehte der Sturm Bierzelte um, die schon für das Wochenende aufgebaut worden sind. Die Freiwillige Feuerwehr Fuschl musste ein Boot aus dem See ziehen. Verletzt wurde niemand.

FF Oberndorf

Auch in Krispl (Tennengau) und in der Stadt Salzburg musste die Feuerwehr ausrücken. Insgesamt waren zwölf Feuerwehren zwischen 22.00 Uhr und 1.00 Uhr im Einsatz.