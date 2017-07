Erneut Bankomat gesprengt

Zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen haben Unbekannte in Salzburg in den frühen Morgenstunden einen Bankomaten gesprengt - zum zweiten Mal in Eugendorf (Flachgau).

Durch die Wucht der Explosion gegen 2.30 Uhr wurde der Bankomat auf die Bundesstraße geschleudert. Ob die Täter Geld erbeutet haben, ist noch unklar, ebenso, womit sie den Bankomaten gesprengt haben. Exakt vor einer Woche hatten Unbekannte auch in der Stadt Salzburg mit einem Gasgemisch einen Bankomaten gesprengt. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Weitere Details sind derzeit noch nicht bekannt.

ORF/A.Klement

