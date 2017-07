Unwettereinsätze: Schwerpunkt Mittersill

Donnerstagnachmittag und -abend mussten Salzburger Feuerwehren zu zahlreichen Unwettereinsätze ausrücken. Die größten Schäden waren in Mittersill (Pinzgau) zu verzeichnen.

Kurz vor 16.00 Uhr ging das Unwetter in Mittersill nieder - und sorgte zunächst für einen kurzen Stromausfall: Denn ein Blitz hatte eine Trafostation im Ortsteil Burk in Brand gesetzt. Gleichzeitig deckte der starke Wind in Burk auch ein Dach ab. Nur wenige Minuten später blockierten umgestürzte Bäume dann die Gleise der Pinzgauer Lokalbahn bei Mittersill.

Freiwillige Feuerwehr Mittersill

Techniker der Salzburg AG konnten die Stromversorgung rasch wiederherstellen - die Feuerwehr musste bei dem Trafo keinen Löschangriff mehr starten. Die Gleise der Bahnstrecke wurden von Feuerwehrleuten ebenfalls freigemacht. Das vom Sturm abgedeckte Haus wurde provisorisch mit Planen abgedeckt, Wassersauger entfernten das bereits eingetretene Wasser.

Gekenterte Segler vom Wallersee gerettet

In Neumarkt am Wallersee bzw. Henndorf (Flachgau) musste die Feuerwehr ausrücken, um zwei gekenterte Segler bei Sturm vom See zu retten. Einer konnte rasch geborgen werden. Der zweite schwamm selbst ans Ufer und konnte dort von den Rettungsmannschaften entdeckt werden.

Auch in zahlreichen anderen Gemeinden mussten die Feuerwehren zu Einsätzen ausrücken - vor allem, um Keller auszupumpen. Gegen 19.00 Uhr war von rund 30 Einsätzen landesweit die Rede.

Links: