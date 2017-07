Bankomat gesprengt und ausgeraubt

Im Salzburger Stadtteil Liefering haben Unbekannte am Donnerstag in den frühen Morgenstunden einen Bankomaten gesprengt und zerstört. Wie viel Geld erbeutet wurde, das ist noch nicht bekannt.

Womit die Unbekannten den Bankomaten gesprengt habe, das oist noch unklar. Der Knall um kurz nach halb vier Uhr früh dürfte aber sehr laut gewesen sein. Der Bankomat wurde mehrere Meter auf einen Parkplatz geschleudert. Rundherum lagen massenhaft Scherben. Die Geldkassette ist weg.

Was hat der Zeitungszusteller gesehen?

Durch die Sprengung wurde bei der Bank automatisch Alarm ausgelöst. Während Polizisten zum Tatort in der Münchner Bundesstraße unterwegs waren, schlug auch ein Zeitungszusteller Alarm. Was er gesehen hat, das muss laut Ermittlern noch geklärt werden. Ebenso, ob die Täter auf Video aufgezeichnet worden sind. Eine Kamera auf dem Parkplatz dürfte abgerissen worden sein.

In den vergangenen Wochen waren Kriminalisten schon zwei Mal wegen bewaffneter Raubüberfälle in Salzburg-Liefering im Einsatz. Sieben Jugendliche aus Afghanistan, Türkei, Tschetschenien und Österreich sollen zwei Trafiken überfallen haben. Ein 16- und ein 17-Jähriger sind deshalb in Haft, die anderen Verdächtigen auf der Flucht.

Link: