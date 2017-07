380-kV-Leitung: Berufungsverhandlung startet

Nach heftigen Protesten gegen die Genehmigung für den Bau der 380-kV-Freileitung von Elixhausen (Flachgau) nach Kaprun (Pinzgau) beginnt am Montag die Berufungsverhandlung in Wien. Beide Seiten bringen darin ihre Argumente vor.

Die mündliche Verhandlung des Bundesverwaltungsgerichts (BVwG) ist vorerst auf fünf Tage anberaumt - mit der Option auf eine Verlängerung um drei weitere Verhandlungstage bis 27. Juli. Darin werden die zahlreichenden Beschwerden gegen die umweltrechtliche Genehmigung der Stromleitung durch das Land Salzburg im Dezember 2015 behandelt. Damals hatte das Land ja nach drei Jahren Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) einen positiven Bescheid ausgestellt. In erster Instanz wurden lediglich die Auswirkungen der Leitung auf den Natur- und Landschaftsschutz negativ bewertet. Insgesamt sah die Behörde die Vorteile jedoch schwerer wiegen als die Nachteile.

In der öffentlichen Berufungsverhandlung im Marx-Palast im 3. Wiener Gemeindebezirk werden alle Seiten zu einer Vielzahl von Themenbereichen noch einmal gehört und neu vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel gesammelt.

APG: Leitung wichtig für Österreich Stromnetz

Der Projektbetreiber, die Verbund-Tochter Austrian Power Grid (APG) pocht auf die Bedeutung der Leitung für die Versorgungssicherheit. Die Freileitungsgegner wollen, dass zumindest Teile der Stromautobahn als Kabel in der Erde verschwinden. Die APG beantragte in dem Verfahren jedoch eine Freileitung beantragt. Die Behörde entschied darum nicht über eine Verkabelung oder teilweise Verkabelung.

Mit dem Bau der Salzburgleitung soll die letzte Lücke im 380-kV-Ring Österreichs geschlossen und die Versorgungssicherheit erhöht werden, so die APG. Bei Leitungsausfällen verringere sich zudem die Gefahr von Stromausfällen, weil die Versorgung von beiden Seiten möglich ist. Zudem seien für den Ausbau der erneuerbaren Energien erhöhte Transportkapazitäten nötig, argumentiert die APG. Das bestehende Übertragungsnetz stamme aus den 1950er und 1960er Jahren. Da sich der Stromverbrauch seit dieser Zeit nahezu verfünffacht habe, arbeite es an seinen Leistungsgrenzen.

Zugleich erfülle die geplante Leitung eine wichtige Funktion im innerösterreichischen und europäischen Netzverbund, sagt die Verbund-Tochterfirma. Sonnen- und Windstrom - etwa aus den großen Windparks in der Nord- und Ostsee, aber auch aus Ostösterreich - können leichter in die Pumpspeicherkraftwerke im Süden Salzburgs transportiert werden.

193 Kilometer alte Leitungen müssen verschwinden

Die geplante Freileitung zwischen Elixhausen und Kaprun ist 113 Kilometer lang. Die APG geht derzeit von einem Investitionsvolumen von rund 650 Millionen Euro aus. Im Gegenzug zur Errichtung schreibt der UVP-Bescheid vor, dass rund 193 Kilometer an bestehenden 110- und 220-kV-Leitungen abgebaut werden müssen.

Gegner zuversichtlich, Genehmigung zu kippen

Bürgerinitiativen, mehrerer Gemeinden, Umweltanwaltschaft und Naturschutzbund bekämpfen die Freileitung, weil sie gravierende negative Auswirkungen auf Natur, Landschaftsbild und Tourismus befürchten. Die IG Erdkabel zeigte sich im Vorfeld der Berufungsverhandlung überzeugt, dass der positive Bescheid des Landes aufgehoben wird. Dieser sei falsch und „klar rechtswidrig“. So seien die Gesundheitsgefährdung durch die Hochspannungsleitung falsch eingeschätzt und entsprechende Leitlinien der Europäischen Akademie für Umweltmedizin im Bescheid nicht berücksichtigt worden. Auch die Untergrundverhältnisse an den geplanten Standorten für die Leitungsmasten habe man nicht gründlich untersucht.

Daneben sei nicht nachvollziehbar, warum die 380-kV-Leitung genehmigt wurde, wenn im Bescheid eindeutig von massiven Auswirkungen auf die Natur und das Landschaftsbild die Rede sei: „Es gibt technische Alternativen, alleine darum ist das Projekt nicht genehmigungsfähig“, sagte Umweltanwalt Wolfgang List Ende Juni.

Kosten für Erdkabel: Doppelt oder 14-fach?

Doch während die Freileitungsgegner das Kabel als am „Stand der Technik“ bezeichnen, kommt eine Verlegung unter die Erde für die APG nicht infrage. Monatelange Ausfälle bestehender Kabel in Berlin, Wien und Mailand hätten bewiesen, dass Kabel keine Alternative sein können. Auch allfällige Reparaturen von Schäden würden ein Vielfaches länger dauern.

Nicht zuletzt sei eine Verkabelung auch wesentlich teurer. Eine Vollverkabelung würde im Falle der Salzburg-Leitung das 14-fache einer Freileitung betragen, so die APG. Diese Berechnungen werden von den Kabelbefürwortern aber stark in Zweifel gezogen: Sie gehen von etwa doppelt so hohen Kosten aus.

Neuerliche Verhandlung über 380-kV-Leitung Ab Montag verhandelt das Bundesverwaltungsgericht den Einspruch gegen die 380-kV-Leitung.

Entscheidung schriftlich in einigen Monaten

Über die Beschwerde entscheidet ein Richtersenat, das Urteil wird in einigen Wochen oder Monaten schriftlich ergehen. Rechtsmittel sind unter Umständen möglich - der Fall könnte also noch vor dem Verfassungs- bzw. dem Verwaltungsgerichtshof landen.

