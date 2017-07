Wanderarbeiter täuschten Dachreparatur vor

Wanderarbeiter haben in Anif (Flachgau) eine Einheimische um mehrere zehntausend Euro betrogen. Zwei Männer hatten der 84-Jährigen angeboten, das Hausdach zu reparieren, die Arbeiten aber tatsächlich nicht durchgeführt.

Mitte Juni boten die beiden Männer, die sich als Wanderarbeiter ausgegeben hatten, der Pensionistin an, Reparaturen an der Regenrinne am Hausdach durchzuführen. Tatsächlich täuschten sie die Arbeit aber nur vor.

Die Frau, die das nicht kontrollieren konnte, ging danach mit den beiden Tätern zu Bank. Dort bezahlte sie ohne eine Rechnung erhalten zu haben einen fünfstelligen Geldbetrag - laut Polizei eine „unverhältnismäßig hohe“ Summe.

Mutmaßliches Mitglied der Bande festgenommen

Am 11. Juli wurde die 84-Jährige erneut kontaktiert. Ein Mann erklärte ihr am Telefon, in der nächsten halben Stunde vorbeizukommen, um erneut Geld für die im Juni durchgeführten Arbeiten zu kassieren.

Eine Nachbarin des Opfers alarmierte daraufhin die Polizei. Beamte kontrollierten kurz darauf einen 25-jährigen Iren am Weg zu der Frau. Dabei stellte sich heraus, dass der Verdächtige die Adresse der 84-Jährigen in sein Navigationsgerät eingegeben hatte. Der Ire bestreitet die geplante Tat und beschuldigt einen Landsmann. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Die Polizisten warnen jetzt davor Haustürgeschäfte mit Unbekannten ohne Rechnung abzuschließen.