Motocrossfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall ist Mittwochabend in Neumarkt am Wallersee (Flachgau) ein junger Motocrossfahrer schwer verletzt worden. Bei einem Sprung über eine Geländekante stürzte der 18-Jährige und landete in einem Bach.

Der Freizeitsportler war querfeldein über Wiesen und Felder gefahren. Anrainer haben den Unfall zufällig bemerkt und verständigten die Rettung. Der schwer verletzte Motocrosser musste mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Weitere Details zu dem Unfall sind noch nicht bekannt.