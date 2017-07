Studie: Salzburg AG sichert fast 5.000 Jobs

Laut einer Studie der Wirtschaftskammer sichert der Landesenergieversorger Salzburg AG alleine im Land Salzburg fast 5.000 Arbeitsplätze - davon 2.200 eigene Mitarbeiter. Der Großteil der Ausgaben bleibe im Land, so das Unternehmen.

Jährlich rund 125 Millionen Euro investierte die Salzburg AG in den letzten Jahren in Salzburg - binnen 16 Jahren gar zwei Milliarden Euro. Das Geld floss in Kraftwerksbau, Internetausbau, Wasserversorgung oder Stromnetze. Die Auswirkungen dieser Ausgaben auf die regionale Wirtschaft errechnete jetzt Helmut Eymannsberger von der Salzburger Wirtschaftkammer. Er ist Spezialist für regionale Unternehmen und ihre volkswirtschaftlichen Auswirkungen.

Die Salzburg-AG-Investition strahlen weit auf andere Unternehmen aus: „Auf andere Unternehmen, die wiederum Menschen beschäftigen“, sagt Eymannsberger. „Diese Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer konsumieren dann auch wieder oder bezahlen Miete. Dadurch ergeben sich diese volkswirtschaftlichen Effekte.“

ORF

„Bewusst“ Salzburger Unternehmen eingesetzt

Durch die Wertschöpfung bringt die Salzburg AG allein im Bundesland Salzburg ein Bruttoregionalprodukt von fast 550 Millionen Euro, ist Salzburg-AG-Chef Leonhard Schitter stolz - ein Beispiel: „Gerade bei den Kraftwerksbauten, bei den Baustellen, auch in der Netzinfrastruktur haben wir eine sehr, sehr hohe regionale Wertschöpfung - über 80 Prozent. Wir schauen ganz bewusst darauf, dass wir Salzburger Unternehmen - im Rahmen des Möglichen - lokal und regional einsetzen.“

Für Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) ist es deshalb ein Muss, dass die Salzburg AG weiterhin mehrheitlich in öffentlicher Hand bleibt: „Denn für uns ist die Salzburg AG primär ein Infrastrukturunternehmen, das unsere Bevölkerung mit Strom, Gas, Wasser, mit Internet, mit öffentlichem Verkehr versorgt. Das ist für uns eigentlich noch wichtiger als Dividenden-Ausschüttungen. Bei einem privaten Eigentümer eines solchen Unternehmens könnte es sein, dass es genau umgekehrt gesehen wird.“ Eines der größten Vorhaben derzeit ist der Ausbau von schnellem Internet: das lässt sich die Salzburg AG jährlich zwölf Millionen Euro kosten.

Link: