Mozarteum: Heftige Kritik an Universitätsrat

Reiner Schuhenn, Fast-Rektor der Universität Mozarteum in Salzburg, übt jetzt heftige Kritik am Universitätsrat der Hochschule: Dieser habe seine Vorschläge für das Vizerektorat „ohne Angabe von Gründen“ abgelehnt.

Schuhenn, der erst Ende Mai zum Rektor der Hochschule bestellt wurde, hatte ja am Montag mitgeteilt, dass er dieses Amt nicht annehmen wird. Er habe sich hier nicht anders entscheiden können, so Schuhenn Dienstagvormittag gegenüber dem ORF Salzburg. Denn die Ablehnung seiner Vorschläge für das Vizerektorat habe sich nicht nur gegen ihn selbst, sondern gegen die ganze Universität gewendet.

Seine Vorschläge für das Vizerektorat seien nämlich vom Senat - der Vertretung von Lehrenden, Universitätsangestellten und Studenten - angenommen worden, so Schuhenn. Deshalb ist ihm „völlig unverständlich, warum sich der Universitätsrat ohne Angaben von Gründen gegen die ganze Hochschule, gegen den neuen Rektor und gegen hochangesehene Künstlerinnen und Wissenschafter aus dem Hause verwendet.“

APA/Universität Mozarteum Salzburg

Schuhenn vermutet Differenzen in Gremium

Der Universitätsrat setzt sich aus fünf Universitäts-externen Vertretern zusammen. Er ist federführend bei der Suche nach einem neuen Rektor. Schuhenn, der zuvor Rektor in Köln war, vermutet Differenzen innerhalb dieses Gremiums. Schließlich habe bereits die vorige Ausschreibung des Rektors zu keinem Ergebnis geführt. Schuhenn selbst wurde erst im zweiten Anlauf vom Universitätsrat gewählt.

Der lange Streit bei der Suche nach einem neuen Rektor werden dem Ansehen der Universität Mozarteum werde in jedem Fall Schaden zufügen, so Schuhenn - und das tut ihm „leid, weil es eine wunderbare Hochschule ist. Es ist ein tolles Haus, hat hervorragende Studenten, tolle Kollegen - aber die Verantwortung des Universitätsrates, auch für das Image das Hauses Sorge zu tragen, scheint mir in weiter Ferne.“

Imageschaden für Hochschule

Dass die Vorgänge um die lange erfolglose Rektorssuche das Image der Universität Mozarteum beschädigen, sieht übrigens auch Karl Ludwig Vavrovsky, Vorsitzender des Mozarteums-Universitätsrates, so - mehr dazu in Mozarteum-Rektor tritt Amt nicht an (Salzburg.ORF.at; 10.7.2017).

