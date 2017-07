Mozarteum-Rektor tritt Amt nicht an

Die Uni Mozarteum steht wieder ohne Rektor da. Reiner Schuhenn, erst im Mai zum Rektor gewählt, tritt seine Stelle nicht an. Als Gründe werden Unstimmigkeiten mit dem Unirat genannt.

Die schier endlose Geschichte der Rektorssuche an der Universität Mozarteum erfährt eine weitere Fortsetzung: Reiner Schuhenn, im Mai zum Rektor gewählt, tritt seine Stelle nicht an. Der Dirigent und frühere Rektor in Köln hat Ministerium und Unirat davon informiert.

Als Grund für den Rückzug wird angegeben, dass Schuhenns Vorschlag für die Vizerektoren vom Unirat teilweise abgelehnt wurde. Nun steht Salzburgs Kunstuni also wieder ohne Rektor da: Die Stelle war vakant geworden, nachdem das Dienstverhältnis mit Siegfried Mauser vor etwa einem Jahr nach dessen Verurteilung wegen sexueller Nötigung aufgelöst worden war.

„Deutlicher Imageschaden fürs Mozarteum“

Dann hatten Differenzen der entscheidenden Gremien der Kunstuniversität eine Wahl unmöglich gemacht. Nun also hat ein bestellter Rektor noch vor Amtsantritt das Handtuch geworfen. Unirats-Vorsitzender Karl-Ludwig Vavrovsky spricht von einem deutlichen Imageschaden für die Universität.

Dennoch führt an einer erneuten Ausschreibung und Wahl kein Weg vorbei. Vavrovsky hofft, trotz Ferien die Vorgänge zügig durchführen und abschließen zu können. Bis dahin leiten - wie vor Schuhenns Bestellung - zwei Vizerektoren die Universität interimistisch.

