Baustelle auf Salzburger Hauptverkehrsader

Auf einer Hauptverkehrsader in der Stadt Salzburg startet jetzt eine Großbaustelle: Am Rudolfskai wird nämlich bis November der Kanal erneuert. Staus auf der dicht befahrenen Straße sind zu erwarten.

Konkret wird der Rudolfskai zwischen Universität und dem Rudolfsplatz bis Mitte November aufgegraben, um 320 Meter Kanal zu erneuern. Dazu wird die Straße von drei auf zwei Spuren verengt - fallweise in den Nachtstunden auch auf nur eine Spur. Doch dieses „höchst sensible Nadelöhr“ werde Verzögerungen im Verkehr in der Landeshauptstadt verursachen - damit rechnet auch der Magistrat.

Der Kanal bis zur Kaigasse aus dem Jahr 1890 müsse saniert werden, sagt Baustadträtin Barbara Unterkofler (NEOS): „Wir haben schon Probleme mit diesem Teilabschnitt - deshalb brauchen wir die Erneuerung. Die größte Herausforderung ist hier der schwierige Boden. Man erinnert sich vielleicht noch an den Bau der Tiefgarage beim Krankenhaus der barmherzigen Brüder. Das war damals auch schwierig. Wir müssen in diesem Bereich mit dem Kanal relativ weit hinunter. Da müssen wir schauen, wie die Bodenbeschaffenheit ist.“

ORF

Arbeit in Tag- und Nachtschichten

Die Bauarbeiten werden sowohl in Tag- als auch in Nachtschichten durchgeführt, um so rasch wie möglich fertig zu sein, betont Unterkofler: „Die Generalsanierung der Schwarzstraße haben wir auch in Bestzeit abgeschlossen.“

Parallel zum Kanal wird auch die Straßenentwässerung samt den Gullys saniert. Und die Salzburg AG verlegt auch neue Wasser- und Glasfaser-Leitungen. Im kommenden Frühjahr wird dann der Kanal vom Rudolfsplatz die Kaigasse hinauf bis zum Kajetanerplatz erneuert.

Rudolfskai: Kanal wird erneuert Auf einer Hauptverkehrsader in der Stadt Salzburg startet jetzt eine Großbaustelle: Am Rudolfskai wird nämlich bis November der Kanal erneuert. Staus auf der dicht befahrenen Straße sind zu erwarten.

Link: