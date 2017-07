Pongau: Protest gegen neue Hotels und Chalets

In Mühlbach am Hochkönig (Pongau) protestieren Bewohner gegen die geplante Widmung von drei Flächen außerhalb des Ortszentrum für Hotels bzw. Chaletdörfer. Doch der Ort brauche mehr Gästebetten, argumentiert der Bürgermeister.

Für ein Grundstück am Dientener Sattel läuft die Einspruchsfrist noch bis Mitte Juli. Die Gemeinde Mühlbach will dort - mehr als fünf Kilometer vom Ortskern entfernt - das Räumliche Entwicklungskonzept (REK) ändern, um Flächen für Investoren parat zu haben. Am Dientener Sattel sollen sechs Chalets entstehen - und Anrainer Josef Mitteregger begründet seinen Einspruch so: „Ich habe die Sorge, dass das jetzt erst einmal auf 3.000 Quadratmetern genehmigt wird. Die ganze Infrastruktur wird angelegt - Parkplätze, Kanal. Irgendwann stehen dann 20 Chalets dort und jeder jammert, aber keiner hat etwas dagegen gemacht.“

Rund 800 Meter vom Ortszentrum entfernt befindet sich ein weiteres Grundstück, das für ein Hotel oder für Chalets vorgesehen ist. Und direkt an der Skipiste am Vordersattel - rund vier Kilometer vom Mühlbacher Zentrum weg - möchte die Gemeinde ebenfalls eine Fläche für ein Hotel widmen.

Mehr Betten gegen Abhängigkeit „vom Tagesgast“

Mühlbach könne 1.000 neue Gästebetten gut brauchen, argumentiert Bürgermeister Manfred Koller (SPÖ): „Da ist eigentlich unsere Schwäche. Die Bergbahnen bräuchten mehr Betten. Dann ist es vielleicht auch möglich, dass man in Zukunft nicht so auf den Tagesgast angewiesen ist.“

Bewohner des Mühlbacher Ortszentrums kritisieren, dass das Zentrum aussterbe, weil alle Gäste nur zu den Liften durchfahren. Und durch Bauprojekte außerhalb des Ortes werde diese Entwicklung noch weiter beschleunigt.

Verbreiteter Protest gegen Chalets

