60-Jähriger droht Lebensgefährtin mit Mord

In Goldegg (Pongau) hat am Wochenende ein 60-Jähriger seiner Lebensgefährtin mit deren Ermordung gedroht. Danach attackierte der Mann die herbeigerufenen Polizisten mit einem Messer.

Die Polizisten wehrten den Angriff mit Pfefferspray ab. Da der Mann jedoch nicht aufgab, forderten die Beamten Verstärkung und sogar das Einsatzkommando COBRA an. Der Mann wurde festgenommen - er hatte laut Polizei mehr als ein Promille Alkohol im Blut.

Als die Beamten zum Wohnhaus kamen, sahen sie den Mann in den Geräteschuppen im Garten gehen und folgten ihm. Der 60-Jährige kam mit einem Klappmesser in der Hand zurück und ging auf die Beamten los. Die Polizisten wehrten den Angriff unter Einsatz von Pfefferspray ab, der Mann zog sich in den Garten zurück.

Polizisten mit „Abstechen“ gedroht

Als der Salzburger danach aber - auf dem Rücken liegend im Garten - immer noch mit dem Messer in der Hand damit drohte, die Beamten „abzustechen“, forderten sie Verstärkung an und setzten ein zweites Mal Pfefferspray ein. Schließlich ließ sich der Alkoholisierte zur Aufgabe überreden und legte das Messer ab.

Beamte des Einsatzkommandos Cobra nahmen den Mann fest. Er hatte sich mit dem Messer selbst Schnittverletzungen zugefügt und wurde vom Roten Kreuz erstversorgt. Der 60-Jährige wird wegen Verdacht der gefährlichen Drohung und wegen versuchter schwerer Körperverletzung und versuchtem Widerstand gegen die Staatsgewalt angezeigt.