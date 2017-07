Verkehrsreicher Tag auf der A10

Mit dem Ferienbeginn in West- und Südösterreich ist heute ein verkehrsreicher Tag vor allem auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg. In Richtung Süden rollt nämlich der Urlauberverkehr.

In Salzburg, Oberösterreich, Steiermark, Tirol und Vorarlberg heute erster Tag der Sommerferien - und das bedeutet Stau in Salzburg auf dem Weg nach Süden. Vor allem die Tauernautobahn ist betroffen, sagt Hannes Zausnig von der ASFINAG. Der Stau werde heute erfahrungsgemäß „bis in den Nachmittag hinein“ dauern.

Blockabfertigung nach gewissen Regeln aktiviert

Ab einer gewissen Verkehrsdichte im Tauerntunnel wird die Blockabfertigung aktiviert. Dann wird der Verkehr bei der Abfahrt Flachauwinkl regelmäßig angehalten, „damit nicht zu viele Autos gleichzeitig im Tunnel sind“, sagt Zausnig.

Auch bei der Stadt Salzburg auf der West- und der Tauernautobahn wird im Lauf des Tages mit besonders dichtem Reiseverkehr gerechnet - Nadelöhr ist hier die Grenzkontrollstelle der deutschen Bundespolizei am Walserberg.

