Heimische Betriebe suchen Technikerinnen

Frauen in technischen Berufen sind im Bundesland nach wie vor sehr selten zu finden. Weil die heimischen Technikunternehmen mit enormem Fachkräftemangel kämpfen, wenden sich Personalabteilungen zunehmend auch an Frauen.

Salzburgs Technikunternehmen vergeben derzeit mehr als 700 Jobs mit guter Bezahlung und familienfreundlichen Arbeitsbedingungen, darunter wünschen sich Führungskräfte auch Frauen. Mädchen und Frauen für technische Berufe zu begeistern, dafür betreiben Arbeitgeber und Arbeitsmarktservice inzwischen erheblichen Aufwand. Derzeit mit nur mäßigem Erfolg, sagte Marianne Kuseijko von der Industriellenvereinigung Salzburg. „Es gibt viele Projekte, angefangen von Mädchen in die Technik bis hin zu Schnuppertagen in technischen Berufen speziell für Mädchen. Der Mädchenanteil in technischen Berufen liegt nach wie vor unter 20 Prozent, da wäre noch ein Potenzial zu heben“, so Kuseijko.

Frauen als Mechatronikerinnen sehr gefragt

Die beliebtesten Frauenberufe sind bis heute Frisörin, Verkäuferin oder Angestellte. Dabei wären Elektronikerinnen, Konstrukteurinnen oder auch Mechatronikerinnen bei den Betrieben sehr gefragt. „Im letzten Halbjahr haben wir bereits über 900 Arbeitsstellen im Technikbereich mit mindestens Lehrabschlussniveau besetzen können. Aber wir suchen nach wie vor 700 weitere Arbeitskräfte“, sagte Siegfried Steinlechner vom AMS Salzburg.

HTL: Mädchenanteil in 25 Jahren um 300 Prozent gesteigert

Die größte Salzburger Ausbildungsstätte für Nachwuchstechnikerinnen, etwa die HTL in Salzburg-Itzling mit insgesamt 2.700 Schülern beobachtet bereits zarte Anzeichen einer Trendwende. „In den letzten 25 Jahren konnten wir den Mädchenanteil in der Schule um 300 Prozent steigern. Es ist viel zu tun und das Interesse für Technik muss früher geschaffen werden. Es gibt die Idee damit im Kindergarten zu beginnen“, sagte Andreas Magauer, Direktor der HTL Salzburg.

Wirtschaft sucht Technikerinnen

Die HTL allein kann die Nachfrage nach Technikerinnen in Salzburg allerdings bei weitem nicht abdecken. Jobs wären garantiert und die Geschlechterfrage stellt sich in dieser Branche schon lange nicht mehr.