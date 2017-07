Bad Hofgastein: Erste Thermal-Badeseen eröffnet

In Bad Hofgastein (Pongau) sind am Samstag die ersten Thermalwasser-Badeseen Österreichs eröffnet worden. Nach rund zehn Monaten Bauzeit sind zwei Seen mit einer Wasserfläche von 1.700 Quadratmetern entstanden.

Gespeist werden die beiden Seen aus Thermalwasser aus den Hohen Tauern. Die Seen sollen den Tourismus im Gasteinertal weiter ankurbeln. Die Thermalbadeseen sind Teil der Alpentherme Gastein und sollen das Thermenangebot, das bisher vor allem ein Schlechtwetterprogramm war, auch für Sommergäste attraktiver machen. Der Bau kostete inklusive der Erweiterung des Thermenareals in Bad Hofgastein knapp fünf Millionen Euro.

Thermalwasser: Keine Chemie für Reinigung notwendig

Weil täglich frisches Thermalwasser von den Hohen Tauern in die Seen fließt, kann auf chemische Stoffe zur Reinigung, wie zum Beispiel Chlor, gänzlich verzichtet werden. Dank 27 Grad Wassertemperatur hielten auch die frischen Außentemperaturen am Eröffnungs-Samstag nicht von ersten Badeversuchen ab. Im Schnitt zählt die Alpentherme rund 1.000 Besucher pro Tag. Mit den neuen Thermalbadeseen erhoffen sich die Betreiber, die Besucherzahlen vor allem bei Schönwetter deutlich zu steigern.

Thermalwasser erst seit 1831 in Hofgastein

Thermalwasserquellen gibt es erst seit 1831 in Bad Hofgastein. Nach Vorgabe der kaiserlichen Regierung wurde nach Forderung der Hofgasteiner Bürger 1831 die erste Thermalwasserleitung von Bad Gastein nach Bad Hofgastein gebaut. In Bad Gastein sprudelt das bis zu 47 Grad heiße Heil- und Thermalwasser am Fuß des Graukogels aus verschiedenen Quellen.

