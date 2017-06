Frau in Bordell schwer verletzt

Bei einem Vorfall in einem Bordell in Salzburg-Gnigl ist in der Nacht auf Freitag eine 19-jährige Frau schwer verletzt worden. Ein Deutscher soll sie heftig attackiert haben. Beim Rudolfskai gab es eine Schlägerei.

Die Polizei hat Freitagfrüh wegen des Vorfalls in dem Bordell ihre genauen Ermittlungen aufgenommen. Das Rote Kreuz lieferte gegen 4.00 Uhr eine schwer verletzte Angestellte des Rotlichtlokals ins Unfallkrankenhaus ein. Dort wurde die 19-Jährige gleich operiert. Laut Zeugen soll ein 21-jähriger Deutscher die junge Frau verletzt haben.

Verdächtiger Deutscher festgenommen

Die 19-Jährige erlitt nach ersten Informationen einen offenen Beinbruch. Sie konnte wegen der Operation und der Nachwirkungen der Narkose noch nicht zum Hergang befragt werden. Auch eine Vernehmung des Deutschen war noch nicht möglich, weil er zu stark betrunken gewesen sei, so die Polizei. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Er soll noch im Lauf des Tages einvernommen werden.

Schlägerei beim Rudolfskai

Auf der Lokalmeile beim Rudolfskai haben sich in der Nacht auf Freitag laut Polizei insgesamt 14 Personen eine Schlägerei geliefert. Es wurde drei unbeteiligte Lokalgäste verletzte. Eine junge Frau erlitt Schnittwunden an der Hand, der 26-jährige Lokalbetreiber ebenfalls. Ein Angestellter fing sich Faustschläge gegen den Kopf ein. Alle Verletzten wurden vom Roten Kreuz versorgt und ins Spital gebracht.

Die Fahndung der Polizei nach den Tätern verlief bisher ohne Ergebnis. Die Ermittlungen laufen.