Lamprechtshausen: Käserei soll erweitert werden

Die Salzburg Milch sorgt für eine Erweiterung der Käserei in Lamprechtshausen (Flachgau) vor. Es gehe um die langfristige Absicherung des Standorts, auch die Anrainer sollen laut Geschäftsführung in die Planung eingebunden werden.

Erst gut zwei Jahre ist die neue Käserei von Salzburg Milch in Lamprechtshausen in Betrieb, schon will das Unternehmen für eine Expansion vorsorgen. In ihrer neuen Käserei in Lamprechthausen darf die Salzburg Milch Käse aus bis zu 110 Millionen Liter Milch herstellen.

Dieses Käsekontingent werde derzeit fast vollständig ausgeschöpft, sagt Geschäftsführer Christian Leeb. Mit den vorhandenen Genehmigungen dürfe man künftig gut ein Fünftel mehr Käse produzieren und die Nachfrage nach Salzburger Käse sei groß.

„Wollen Standort langfristig absichern“

Jetzt gehe es darum den Flachgauer Standort langfristig, jedenfalls bis 2035 abzusichern, sagt Leeb. Bis dahin sei das Ziel der Molkerei, die Genehmigung für eine Verdreifachung der Produktionskapazität auf 300 Millionen Liter Milch zu haben. Dazu müsse das Unternehmen jetzt vorsorgen, tue dies aber in Abstimmung mit den Anrainern, betont Leeb.

Salzburg Milch

In weiteren Schritten sollen die nötigen Grundstücke gesichert werden, auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist vorgesehen. Dass in den nächsten Jahren bereits Bagger auffahren könnten, schließt Leeb derzeit allerdings noch aus.

