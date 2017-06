Biomasse statt Ölheizung: Landes-Förderaktion

Das Land Salzburg hat dieser Tage eine neuerliche Förderaktion für den Austausch alter Ölheizungen gestartet. Wer sie durch eine neue Biomasseheizung ersetzt, bekommt eine einmalige Bonuszahlung von rund 2.000 Euro.

Mit der sogenannten „Heizungsoffensive 2020“ will Energielandesrat Josef Schwaiger (ÖVP) die Zahl der Ölheizungen in Salzburg weiter verringern. In drei Jahren will das Land so dem Ziel von 50 Prozent erneuerbarer Energien und der Senkung der Treibhausgas-Ausstoßes um 30 Prozent näherkommen.

Kombination mit bisherigen Förderungen

Wer seine Heizungsanlage deshalb jetzt von Öl oder Stromdirektheizung auf Biomasse umstellt, bekommt ab sofort zusätzlich zur bestehenden Förderung eine Bonuszahlung von genau 2.020 Euro. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die neue Heizung mit einem Pufferspeicher kombiniert wird. Wenn also ein Ölkessel zum Beispiel durch eine Pelletsheizung ersetzt wird, ergebe das eine Förderung in der Gesamthöhe von rund 5.000 Euro, rechnet Schwaiger vor: „Wärme aus Biomasse wird nicht nur aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz erzeugt - zusätzlich werden noch weite Transportwege vermieden und die Arbeitsplätze bleiben in Salzburg.“

Förderanträge können ab sofort gestellt werden - ausschließlich per Internet. Die Anträge müssen auch vor Bestellung der neuen Heizung eingegangen sein. Die Förderaktion gilt auch nur für Hauptwohnsitze.

