Unwettereinsätze für Feuerwehren

Unwetter haben in der Nacht auf Sonntag für Feuerwehreinsätze gesorgt: In Kaprun (Pinzgau) wurde eine Straße von einer Mure verlegt, auch Keller standen unter Wasser. In Weißpriach (Lungau) wurde eine Straße blockiert.

In Kaprun wurde die Feuerwehr kurz nach 21.30 Uhr alarmiert: Eine Gemeindestraße war bei der Barbarakapelle von Geröll verlegt worden, weil der Falkenbachwandgraben verklaust war. Feuerwehr und Arbeiter der Gemeinde lösten die verkeilten Bäume und Steine, räumten die Straße und verstopfte Abwasserschächte.

Freiwillige Feuerwehr Kaprun

30 Mann zweieinhalb Stunden im Einsatz

Wenig später mussten dann wegen des intensiven Regens Keller ausgepumpt werden - der Kanal konnte das viele Oberflächenwasser nicht mehr rechtzeitig ableiten. Und dann ging im Bereich Kaprun-Schneckenreith eine Mure ab. Eine Radlader beseitigte das Geröll, die Feuerwehr kontrollierte dann noch Bäche und Gräben in der Umgebung. In Kaprun waren so rund 30 Mann zweieinhalb Stunden lang im Einsatz.

Auch im hinteren Weißpriachtal wurde die Feuerwehr alarmiert, weil ein Unwetter die Zufahrtsstraße in das Tal verlegt hatte.