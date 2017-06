WM-Bewerbung: „Wir wollen gewinnen“

Wenn sich Österreich mit Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) um die Ski-WM 2023 bewirbt, „dann wollen wir gewinnen“. Das betonte ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel in Saalbach - vor seiner Wiederwahl am Samstag.

Der Österreichische Skiverband hält seit Freitag seine Länderkonferenz in Saalbach ab. Dort stand am Samstag die Wiederwahl Schröcksnadels auf dem Programm - und damit die nächste Weichenstellung der Saalbacher Bewerbung. In den nächsten Wochen müssen die Saalbacher einen detaillierten Fragenkatalog des internationalen Skiverbandes FIS beantworten.

ORF

Im Duell mit dem französischen Bewerber Courchevel-Meribel setzt man im Pinzgau nicht nur auf die Qualität der Bewerbungsunterlagen. Entscheidend werden für die WM-Werber um Landesskiverbandspräsident Bartl Gensbichler in den nächsten Monaten die persönlichen Kontakte von Peter Schröcksnadel in den FIS-Vorstand sein.

„Man muss sich Allianzen im FIS-Vorstand suchen“

Der Langzeitpräsident wurde am Samstag einstimmig für weitere drei Jahre an der ÖSV-Spitze bestätigt. Er will alles unternehmen, um die WM nach Saalbach zu bekommen, betonte er gegenüber dem ORF: „Wenn wir als Österreichischer Skiverband mit einer Gemeinde oder mit einem Skiclub - in dem Fall Skiclub Saalbach - in eine Bewerbung gehen, dann wollen wir gewinnen. Man muss sich halt Allianzen im Vorstand suchen - und den Vorstandskollegen die Vorteile von Saalbach näherbringen. Das geht nicht so im Öffentlichen, sondern in vielen Gesprächen mit Überzeugungsarbeit, dass Saalbach ein guter Ort ist. Das werden wir versuchen.“

Nächster offizieller Schritt der Saalbacher WM-Bewerbung ist die Präsentation bei der FIS-Tagung im Herbst in Zürich. Vergeben wird die WM 2023 dann im nächsten Mai beim FIS-Kongress in Griechenland.

Link: