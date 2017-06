Zweijähriger starb bei Unfall auf Bauernhof

Freitagabend ist auf einem Bauernhof im Flachgau ein zweijähriger Bub bei einem Unfall gestorben. Das Kleinkind wurde bei der Frontgabel eines Hofladers eingeklemmt. Das Kind starb an den schweren Verletzungen.

Der Bub war bei der Fahrt mit dem Kompaktlader auf dem Schoß seines 28-jährigen Vaters gesessen - auf der Frontgabel hatte die Arbeitsmaschine Stahlträger geladen. Doch da der Lader wegen einer Bodenunebenheit zu kippen drohte, wollte der Vater die Last absetzen.

Von Schoß des Vaters gerutscht und eingeklemmt

Dabei rutschte dem 28-Jährigen das Kleinkind vom Schoß und wurde zwischen den Hebearmen und dem Frontrahmen des Hofladers eingeklemmt. Der Vater hob die Last sofort wieder an, um seinen Sohn zu befreien. Er verständigte auch sofort die Rettung. Doch trotz Reanimation und einem sofortigen Transport in die Salzburger Kinderchirurgie mit dem Rettungshubschrauber starb der Bub noch am Abend im Spital an seinen schweren Verletzungen.