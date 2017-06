London-Brand: Stadt Salzburg überprüft Gebäude

Nach dem verheerenden Brand eines Hochhauses mit mindestens 79 Toten in London überprüft die Stadt Salzburg den Brandschutz in ihren Gebäuden. 400 Wohn-, Geschäftshäuser und Amtsgebäude werden untersucht.

Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ) veranlasste den Sicherheitscheck für die Häuser im Besitz der Landeshauptstadt. Städtische Kindergärten, Horte, Seniorenwohnheime aber auch Wohnhäuser und Amtsgebäude sollen ganz genau auf ihren Brandschutz und allgemein auf ihre Sicherheit hin untersucht werden.

Fachleute sollen Verbesserungen vorschlagen

Dafür werde ein Expertenteam aus Berufsfeuerwehr und städtischer Immobiliengesellschaft SIG gebildet, heißt es Schaden. Klar sei, dass die Gebäude den Sicherheitsstandards zum Zeitpunkt ihrer Errichtung entsprechen.

Sollten Verbesserungen fällig werden, sollen diese - nicht zuletzt nach dem tragischen Ereignis in London - so rasch wie möglich realisiert werden, so der Bürgermeister. Ein Amtsbericht mit einer Prioritätenreihung von SIG und Berufsfeuerwehr soll im Herbst vorliegen.