Dürre: Verbot von Sonnwendfeuern?

Die Behörden überlegen für Teilgebiete Salzburgs ein Verbot von Sonnwendfeuern. Die Waldbrandgefahr sei wegen der Trockenheit viel zu groß. Veranstalter von Sonnwendfeuern müssten generell sehr vorsichtig sein, warnen Feuerwehrleute.

Es sei möglich, dass noch behördliche Verbote ausgesprochen werden, sagt der Flachgauer Bezirksforstinspektor Wolfgang Fizek: „Es hängt vom Wetter ab. Wenn es noch mehr Trockenheit gibt, dass muss eine Schutzverordnung gegen Waldbrand erlassen werden. Kurzer Regen reicht nicht, um die kritische Lage zu entschärfen.“

FMT Pictures

Sonnseitige Wälder sehr gefährdet

Besonders groß sei die Gefahr im Flachgau, sagen Experten. Sie gehen von „hoher“ Waldbrandgefahr aus. Am 21. Juni oder in den Tagen davor und danach - den längsten Tagen des Jahres - werden in vielen Landesteilen und auf den Bergen wieder traditionell die meterhohen Feuer abgebrannt.

Feuerwehr Strobl

Die Flachgauer Bezirkshauptmannschaft will noch am Dienstag über eine Verordnung entscheiden. Damit wären Sonnwendfeuer zumindest in der Nähe von Wäldern untersagt. Generell sind vor allem sonnseitige Bereiche gefährdet. Auf der Postalm hat es Montag schon einen Waldbrand gegeben.

Link: