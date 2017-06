Ausbau beim Prebersee: Weiter Diskussionen

Der Prebersee in Tamsweg (Lungau) soll touristisch attraktiver werden. Das gefällt Kritikern gar nicht. Das Naturschutzgebiet ist mittlerweile an das Kanal- und Stromnetz angeschlossen. Und der umstrittene Umbau der Ludlalm geht voran.

Wolfgang Bauer

Künftig wird es im Naturschutzgebiet Prebersee zusätzliche Übernachtungsmöglichkeiten und Veranstaltungsräume geben.

Drei Millionen Euro hat der Tamsweger Unternehmer Reinhard Wieland in den Umbau der Ludlalm investiert. Am 1. Juli wird das neue Gebäude am Ufer des Prebersees eröffnet.

Kritiker fürchten um Naturschutzgebiet

Es gibt dort nun bald schöne Hotelzimmer, Veranstaltungsräume und Möglichkeiten zur Feier von Hochzeiten und Taufen. Der Ausbau ist aber heftig umstritten. Kritiker befürchten, dass es nun mit der Ruhe im Naturschutzgebiet vorbei sein könnte.

Bürgermeister: „Kein Massentourismus“

Der Tamsweger Bürgermeister Georg Gappmayer (ÖVP) sieht diese Gefahr nicht. Er betont, es gehe darum, den Prebersee künftig in einer „sanften und zeitgemäßen Art und Weise touristisch zu nutzen“. Keinesfalls gehe es darum, neues Bauland zu erschließen und dem Massentourismus damit Tür und Tor zu öffnen.

