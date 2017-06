Hotel Stein: Baustelle dauert bis Ende 2017

Der Umbau des Hotel Stein in der Landeshauptstadt wird sich um ein halbes Jahr verzögern. Die Wiedereröffnung hätte eigentlich bereits im Frühjahr gefeiert werden sollen, doch die Arbeiten dauern mindestens noch bis Ende 2017.

Viele Autofahrer bekommen die Behinderungen zu spüren - so auch Dienstagvormittag: Trotz Schönwetters staute es in der Imbergstraße vom Hotel Stein an der Staatsbrücke zurück fast bis zur Nonntaler Brücke - und dies auf allen drei Spuren.

Diese Fahrstreifen werden seit länger als einem Jahr genau vor der Baustelle auf zwei zusammengeführt. Das Gerüst, ein Bau-Aufzug und eine Fläche für die Baumaschinen benötigen den Platz auf der Busspur der Imbergstraße. Die Generalsanierung des Hauses wäre anders nicht möglich gewesen.

„Bauliche und statische Besonderheiten“

Hotel-Direktorin Margot Weindorfer bestätigt nun die Verzögerung der Baustelle und die damit verbundene Verkehrsbehinderung um ein halbes Jahr. „Bei der Sanierung größerer historischer Gebäude ist es sehr schwierig, einen verlässlichen Zeitplan zu erstellen. Da geht es um bauliche und statische Besonderheiten, die oft mehr Zeit erfordern als zunächst veranschlagt“, sagt Weindorfer.

Das Verkehrs-Nadelöhr Imbergstraße bleibt noch bis zum Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober bestehen - nur bis dahin hat die Stadt die Verlängerung der Baustelleneinrichtung genehmigt. Spätestens zu diesem Zeitpunkt muss die Busspur also wieder freigegeben werden. Die Wiedereröffnung des Hotel Stein mit seiner öffentlich zugänglichen Dachterrasse ist für Jänner 2018 geplant.

