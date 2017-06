Salzburg: Teures Parkpflaster

Wer in der Stadt Salzburg einen Autostellplatz mietet, der muss dafür teuer bezahlen. Das zeigt eine aktuelle Erhebung der Internet-Plattform immowelt.at. Demnach ist Salzburg die viertteuerste Landeshauptstadt bei Autostellplätzen.

82 Euro pro Monat zahlt ein Mieter eines Autostellplatzes in der Stadt Salzburg im Durchschnitt. Das sind immerhin um 16 Euro oder fast ein Viertel mehr als in der steirischen Landeshauptstadt Graz. Noch deutlich teurer sind mit jeweils 95 Euro Monats-Parkplätze in der Bundeshauptstadt Wien oder auch in Innsbruck. Auch Linz liegt mit 83 Euro noch knapp über Salzburg.

Angebot und Nachfrage bestimmen Parkpreis

Einfluss auf die Höhe der Preise hat dem allgemeinen Mietniveau in einer Stadt auch das Verhältnis von Angebot und Nachfrage. So regelt zum Beispiel die jeweilige Bauordnung, wie viele Autostellplätze pro neuer Wohneinheit nötig sind. Meist ist das EIN Stellplatz pro Wohnung. Kritiker halten das vor allem in Großstädten für nicht mehr zeitgemäß. Einerseits hätten viele junge Leute in den Städten kein Auto mehr, müssten aber für einen Stellplatz mit bezahlen. Andererseits würden diese Vorschriften die ohnehin hohen Baukosten weiter in die Höhe treiben, sagten die Kritiker. Sie fordern deshalb eine Entkoppelung von Wohnungen und Stellplätzen.