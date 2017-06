Swap-Prozess: Paulus beschuldigt Rathgeber

Eduard Paulus, Ex-Chef der Finanzabteilung habe von der Übernahme der Finanzpapiere von der Stadt Salzburg nichts gewusst. Monika Rathgeber habe alleinverantwortlich gehandelt, sagte Paulus Freitagvormittag vor Gericht.

Er habe auch keine Weisung zur Übernahme der Papiere erteilt, so Paulus. Der ehemalige Spitzenbeamte widersprach damit den Angaben und Vorwürfen seiner ehemaligen Untergebenen Rathgeber.

„Auf Dienstreise in Tibet“

Paulus legte dem Gericht dazu mehrere Fotos vor, die ihn auf dem Dach des Potala-Palastes im tibetischen Lhasa zeigen. Er sei zum fraglichen Zeitpunkt auf Dienstreise in China gewesen, so Paulus. Das betreffe auch genau den Tag, über den Monika Rathgeber sage, dass er persönlich in ihr Büro gekommen sei und die Übernahme der Schuldenpapiere von der Stadt angeordnet habe.

ORF / Christine Hackenbuchner

Auch grundsätzlich habe er nichts mit der Übernahme zu tun gehabt, so Paulus. Sein Motto sei gewesen: Delegieren statt Dreinregieren. Rathgeber habe alleinverantwortlich gehandelt, das sei in ihrer Macht gewesen. Er habe dem Finanzgenie vertraut, habe von ihr aber nie gesagt bekommen, dass die Stadtpapiere mit fast fünf Millionen Euro im Minus seien.

Paulus beschuldigt Rathgeber

Das Interesse an der Übernahme sei wohl auch von Rathgeber selbst gekommen. Er könne diese Art von Finanzgeschäften, bei denen man innerhalb von Minuten handeln müsse, gar nicht beurteilen. Und die Frau habe wohl dem damaligen Finanzreferenten und mitangeklagten Landespolitiker Othmar Raus (SPÖ) gesagt, dass die Übernahme kein Problem sei. Dabei hätten andere vielleicht der Stadtpolitik einen Gefallen tun wollen, mutmaßte Paulus nun vor Gericht.

Rathgeber schüttelt den Kopf

Monika Rathgeber, die stumm den Beschuldigungen ihres Ex-Chefs zuhörte, schüttelte immer wieder den Kopf. Salzburgs Bürgermeister Heinz Schaden und Ex-Landesfinanzreferent Othmar Raus verfolgen die Aussage von Paulus mit unbewegten Mienen. Nach Paulus werden noch zwei angeklagte Spitzenbeamte von der Richterin intensiv befragt – möglicherweise noch am Freitag. Im Lauf der nächsten Woche will das Gericht mit den Zeugenbefragungen beginnen. Urteile könnte es Ende Juli geben, heißt es bei Gericht.

Links: