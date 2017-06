Broad Peak: 60-Jahr-Jubiläum der Erstbesteigung

Heute vor genau 60 Jahren haben drei Salzburger und der Tiroler Weltstar Hermann Buhl in Pakistan den Broad Peak (8.047 m) erstbestiegen - ohne jede Hochträgerhilfe und ohne Sauerstoffflaschen, damals eine Weltsensation.

Fritz Wintersteller

Der 9. Juni 1957 ist Pfingstsonntag. Marcus Schmuck, Fritz Wintersteller - und paar Stunden später auch Kurt Diemberger und Hermann Buhl - erreichen den Gipfel bei strahlendem Wetter und unbeschreiblicher Fernsicht über Nordpakistan bis weit hinein ins westliche China (Jinjiang).

Idee von Buhl nach Nanga-Erfolg

Die riesigen Nachbarn K2 (mit 8.611 Metern noch viel höher), Hidden Peak und die beiden Gasherbrum-Achttausender leuchten herüber. Das Quartett hat den Riesen im damals revolutionären Westalpen-Stil bestiegen. Kein anderer Achttausender wurde mit so wenig technischen Mitteln erstbestiegen. Es ist eine Pioniertat, eine Idee Hermann Buhls, die in seiner Erstbesteigung des Nanga Parbat wurzelt. Dieser weltweit gefeierte Alleingang hatte vier Jahre zuvor stattgefunden.

Revolutionärer „Westalpen-Stil“ an Achttausendern

Dort war Buhl in den Rahmen einer Großexpedition mit Hunderten Trägern hineingezwängt und hatte erlebt, dass es letztlich nur auf ein paar Freunde und Gefährten ankommt, um erfolgreich zu sein. Bergsteigen wie in den Westalpen, angewandt auf den extremen Himalaya, Verzicht auf Sauerstoffgeräte und Hochträger, zwei Seilschaften, die alles selbst tragen, was der Aufstieg an einem der höchsten Berge erfordert. Buhls Idee wird nicht nur am 9. Juni 1957 erstmals Wirklichkeit. Diese Taktik ist heute grundlegender Standard des modernen Höhenbergsteigens als Spitzensport - abseits der kommerziellen Moden, wo zahlende Gäste mit künstlichem Sauerstoff, viel technischer und menschlicher Hilfe auf die höchsten Gipfel „geschleust“ werden.

Fritz Wintersteller hatte nach der Rückkehr vom Gipfel ins höchste Lager gleich Lust auf eine Zigarette:

Bildergalerie:

zurück von weiter

Zwei Mal auf den Gipfel

So wird der Broad Peak 1957 auch der „Salzburger Achttausender“ in der Schar der insgesamt 14 Riesen, weil die drei Gefährten Buhls aus Salzburg stammen. Bei der Erstbesteigung ging das Team letztlich zwei Mal zum Gipfel. Bei ihrem ersten Gipfelversuch mussten sie auf dem vermeintlich höchsten Punkt im Nebel feststellen, dass der Hauptgipfel noch gut eine Stunde davon entfernt ist. Für den Weg dort hinüber war es an diesem Tag zu spät. Sie stiegen ins Basislager aber, um sich zu erholen und gut zu essen und zu trinken. Einige Tage später bewältigten sie die 3.000 Höhenmeter hinauf in die Todeszone ein zweites Mal.

Reporter-Legende Hans Klettner von Radio Salzburg machte 1957 - kurz vor der Abreise nach Pakistan - das letzte Interview mit Hermann Buhl. Bei der Verabschiedung durch den Salzburger Landeshauptmann Josef Klaus (ÖVP):

Wenige Wochen später ist Buhl tot

Diemberger und Buhl kamen am 9. Juni 1957 etwas später auf dem Gipfel des Broad Peak an, weil der Tiroler an Durchfall litt. Das Bild Buhls im Abendlicht mit dem Hidden Peak im Hintergrund wurde international ein Kultfoto - auch wegen des frühen Todes des jungen Tirolers. Wenige nach dem Broad Peak brach Buhl mit Kurt Diemberger als Duo zur Erstbesteigung des nahen Siebentausenders Chogolisa auf. Sie kamen auch auf den Gipfel, doch auf dem Weg zurück stürzte Buhl bei einem Wächtenbruch in den Tod. Schmuck und Wintersteller waren währenddessen mit Tourenski für eine weitere Erstbesteigung auf dem Skil Brum unterwegs, ebenfalls ein Nachbar von Broad Peak, K2, Hidden Peak und den beiden Gasherbrums.

Rückkehr nur noch zu dritt

Trotz des international gefeierten Erfolgs wird die strahlende Rückkehr auf dem Salzburger Flughafen menschlich auch ein Drama. Nun waren sie nur noch zu dritt. Der Körper von Hermann Buhl ist bis heute in Pakistans Bergen nicht gefunden worden. Er ruht bei der Chogolisa irgendwo in einer Gletscherspalte.

Gerald Lehner, ORF Radio Salzburg