Tauernbahn über das Wochenende gesperrt

Wegen Schienenarbeiten im Gasteiner Tal ist die Tauernbahn zwischen Schwarzach und Böckstein (Pongau) von Samstag bis Montagabend gesperrt. Im Fernverkehr gibt es Verzögerungen. Die Tauernschleuse ist dagegen in Betrieb.

Die Sperre ist wegen der Erneuerung von Bahngleisen und Weichen bei Dorfgastein notwendig. Zusätzlich werden auch bei Bad Hofgastein die Oberleitungen modernisiert und versetzt, um Platz für den Neubau der Schlossalmbahn zu schaffen. Es werde teilweise in drei Schichten rund um die Uhr gearbeitet, um möglichst rasch fertig zu werden.

ÖBB/Robert Deopito

Ersatzbusse von Samstagfrüh bis Montagabend

Die Arbeiten beginnen laut ÖBB-Sprecher Christoph Posch Samstagfrüh und dauern bis Montagabend. In dieser Zeit wird zwischen Schwarzach und Böckstein ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Deshalb fahren sämtliche ÖBB-Fernverkehrszüge von Kärnten in Richtung Salzburg bis zu eine halbe Stunde früher ab, um die planmäßigen Anschlüsse zu schaffen. Garantiert werden könne das aber nicht, so die ÖBB. In Salzburg ändere sich an den Ankunfts- und Abfahrtszeiten nichts, so Posch.

Die Tauernschleuse zwischen Böckstein und Mallnitz verkehrt dagegen ganz normal, betonen die ÖBB - wichtig an einem voraussichtlich starken Reisewochenende. Bei den internationalen Nachtzügen müssen hingegen längere Verzögerungen bis zu drei Stunden eingeplant werden. Denn sie werden großräumig über Bischofshofen und Selzthal umgeleitet.

Schrittweise Modernisierung im Lauf der Jahre

Die Tauernbahn im Gasteiner Tal wird Schritt für Schritt modernisiert - und dafür jedes Jahr einmal gesperrt. Im Vorjahr war dieses Sperre im April - mehr dazu in Tauernbahn am Wochenende gesperrt (salzburg.ORF.at; 21.4.2016)