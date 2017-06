Swap-Prozess: Spannung vor Schaden-Aussage

Mit Spannung wird heute am dritten Tag des Verfahrens um die Übertragung von Swap-Geschäften von der Stadt auf das Land Salzburg die Aussage von Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ) erwartet. Es geht darum, ob es eine politische Abmachung gab.

Laut Anklage soll Schaden ja 2007 mit dem ehemaligen Finanzreferenten des Landes, Othmar Raus (SPÖ), die Übergabe der Geschäfte ohne Gegenleistung vereinbart haben - und das, obwohl diese mit fünf Millionen Euro im Minus waren. Für die Staatsanwaltschaft ist das Untreue. Diesen Vorwurf bestreiten beider aber vehement.

Herbert Rohrer/wildbild.at

Aus den in der Anklage enthaltenen E-Mails von Beamten der Stadt und des Landes Salzburg geht bisher nur hervor, dass Bürgermeister Schaden mit Raus am Rande einer Kulturveranstaltung eine Unterredung zum Thema Finanzen hatte. Und dass man ein Treffen vereinbaren solle - offenbar, um über „Problem-Swaps“, wie es in den Mails heißt, zu sprechen.

Rathgeber: Weisung von Raus über Paulus

Die ehemalige Budgetreferatsleiterin des Landes Monika Rathgeber hatte ja am Mittwoch ausgesagt, dass sie diese negativen Finanzgeschäfte der Stadt dann auf Weisung ihres Chefs Eduard Paulus übernommen habe. Der wiederum habe die Weisung vom Landesfinanzreferenten Raus erhalten. Dabei gewesen sei sie dabei aber nicht, so Rathgeber.

Genau das sei der springende Punkt, betonen sowohl Raus Anwalt Gerhard Ruhri als auch der Anwalt von Bürgermeister Schaden, Walter Müller: „Bürgermeister Schaden war ab 10. August auf Urlaub - und es gab davor einen einzigen Kontakt. Das war jener, der im E-Mail vom 6.8.2007 abgebildet ist. Und das beschränkt sich darauf, dass sich die Sachbearbeiter zusammensetzen sollen. Nicht mehr und nicht weniger.“

Ob es eine Abmachung zwischen den beiden SPÖ-Spitzenpolitikern gegeben hat, bleibt also die spannende Frage. Schaden bestritt das bisher.

