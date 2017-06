Tritte gegen den Kopf nach Fahrraddiebstahl

Ein Fahrraddiebstahl bei einer Imbissstube in der Stadt Salzburg hat Dienstagnachmittag mit einer Körperverletzung geendet: Der Eigentümer des Rads riss den mutmaßlichen Dieb zu Boden und trat ihm gegen den Kopf. Beide waren betrunken.

Der 64-jährige Salzburger setzte sich bei der Imbissstube am Salzachkai im Stadtteil Itzling einfach auf das nicht versperrte Fahrrad und fuhr davon. Als der 50-jährige Eigentümer das bemerkte, lief er dem Mann nach und riss ihn samt Fahrrad zu Boden.

Danach soll der 50-Jährige nach Zeugenaussagen dem am Boden liegenden mutmaßlichen Dieb einen Fußtritt ins Gesicht verpasst haben. Dieser erlitt dadurch eine Rissquetschwunde an der Lippe; beim Sturz hatte er sich an beiden Knien Schürfwunden zugezogen.

Beteiligte hatten 2,1 und 1,8 Promille

Die beiden Beteiligten waren erheblich alkoholisiert. Bei Tests der Polizei zeigte der Alkomat bei dem mutmaßlichen Raddieb 2,1 Promille. Der Besitzer hatte 1,8 Promille. Beide werden jetzt angezeigt: wegen Diebstahls und Alkoholisierung im Straßenverkehr bzw. wegen schwerer Körperverletzung.

