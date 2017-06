Swap-Prozess: Rathgeber im Mittelpunkt

Beim Prozess rund um die Übertragung von Swap-Geschäften vom Stadt auf das Land Salzburg steht heute Ex-Landes-Budgetreferatsleiterin Monika Rathgeber im Mittelpunkt: Sie wird befragt - nach dem Geständnis vom Dienstag.

Zum Prozessauftakt hatte Rathgebers Anwalt Thomas Payer ja den Untreue-Vorwurf der Anklage eingestanden. Rathgeber habe gewusst, dass es für die Übertragung der Swaps, die im Minus waren, keine Gegenleistung gegeben hatte - mehr dazu in Swap-Prozess: Rathgeber räumt Untreue ein (salzburg.ORF.at; 6.6.2017). Die Staatsanwaltschaft spricht von fast fünf Millionen Euro Schaden für das Land durch die Übernahme der Zinstauschgeschäfte.

ORF

Kernfrage: Gab es politische Abmachung?

Rathgebers Anwalt betonte ferner, dass seine Mandantin auf politische Weisung gehandelt habe. Ihr damaliger Chef Eduard Paulus, der ehemalige Leiter der Finanzabteilung des Landes, habe sie angewiesen, die negativen Zinstauschgeschäfte der Stadt zu übernehmen. Mit dieser Darstellung belastet Rathgeber nicht nur ihren ehemaligen Chef, sondern auch den mitangeklagten Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ) und auch den Ex-Landesfinanzreferenten Othmar Raus (SPÖ).

Die Staatsanwaltschaft geht ja davon aus, dass es zwischen den beiden eine politische Abmachung zur Übernahme der Swaps gab. Das stellen die Anwälte der Angeklagten aber in Abrede - so wie Gerald Ruhri, Verteidiger von Othmar Raus: „Faktum ist, dass die Frau Magister Rathgeber im Ermittlungsverfahren gesagt hat: Ich persönlich habe das nicht wahrgenommen, ich habe solche Gespräche nie geführt, ich war nie dabei. Was sie vermutet, was sie gehört hat, ist eine andere Seite. Aber für den Dr. Raus ändert sich dadurch gar nichts.“

Prozess bis 28. Juli anberaumt

Bis die Richterin entscheidet, wird noch einige Zeit vergehen: Anberaumt sind vorerst 19 Verhandlungstage bis zum 28. Juli.