Zehntausende Fische verendeten in Zuchtbecken

In St. Martin bei Lofer (Pinzgau) sind am Dienstag zehntausende Fische in den Becken einer kleinen Fischzucht verendet. Denn unbekannte Täter hatten die Frischwasserzufuhr der Zuchtanlage geschlossen.

Der Betreiber der Fischzucht bei der Vorderkaserklamm entdeckte die toten Fische Dienstagvormittag: Sowohl in den drei Außenzuchtbecken als auch in kleinen Zuchtbecken in einem Gebäude waren rund 99 Prozent der Tiere durch den Sauerstoffmangel im Wasser verendet. Der Grund für das Massensterben war rasch entdeckt: Der Rohrschieber, der die Frischwasserzufuhr zu den Becken regelt, war geschlossen worden. Laut Polizei ist eine größere Kraftanstrengung nötig, um diesen Schieber zu bewegen.

27.000 Euro Schaden, Polizei ermittelt

In den Becken waren nach Angaben der Polizei vor allem kleine Zuchtfische - etwa ein bis zwei Zentimeter groß. Sie kosten pro Stück zwar nur einige Cent. Allerdings beläuft sich der Gesamtschaden durch die große Zahl der verendeten Tiere auf etwa 27.000 Euro. Dieser Schaden ist nach Angaben der Ermittler durch keine Versicherung gedeckt.

Hinweise auf den oder die Täter gibt es noch keine - die Polizei ermittelt wegen schwerer Sachbeschädigung gegen Unbekannt. Die Fischzucht wurde erst im Vorjahr eingerichtet. Ihr Betreiber hat jetzt eine Belohnung für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung von Verdächtigen führt.