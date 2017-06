Salzburger Waldrappe abgeschossen: Geldstrafe

Ein italienischer Jäger ist jetzt letztinstanzlich zu 2.000 Euro Geldstrafe und Verlust der Jagdlizenz verurteilt worden, weil er zwei Salzburger Waldrappe über der Toskana abgeschossen hatte. Für Tierschützer ist das Urteil ein „Meilenstein“.

Das Urteil steht am Ende eines fünfjährigen Verfahrens. Der toskanische Jäger hatten die Waldrappen „Goja“ und „Jedi“ unweit von Livorno erlegt. Die Zugvögel hatten beinahe das Ende ihrer Reise in die Toskana erreicht, als sie getötet wurden. Der Jäger war bereits im November zur Zahlung der Strafe verurteilt worden, hatte dagegen aber Rekurs eingereicht. Das Oberste Gericht in Rom bestätigte aber nun die Strafe.

ORF

Jahrelange Arbeit, Tiere wieder heimisch zu machen

Seit Jahren versuchen österreichische Vogelkundler, Waldrappen in Europa anzusiedeln - eine im 16. Jahrhundert großteils ausgestorbene Vogelart. Angeleitet von Ultraleichtfluggeräten lernen die Vögel, von Österreich aus in ihr toskanisches Winterquartier zu ziehen. Die Forscher hatte Ende der 1990er-Jahre begonnen, die Waldrappen im Almtal in Oberösterreich wieder anzusiedeln, mit dem Ziel, ihnen alte Zugvogelrouten neu beizubringen. 2004 brachen die ersten Tiere zu ihrer großen Reise auf. Der Waldrapp ist auf der Liste bedrohter Arten als „hochgradig gefährdet“ eingestuft.

Lange waren die Tiere mit dem markanten Schnabel und Kopfschmuck in den Felswänden der Salzburger Stadtberge heimisch, bis sie im 16. Jahrhundert verschwanden. Die illegale Vogeljagd ist die primäre Todesursache, drei Viertel der Todesfälle sind darauf zurückzuführen.

ORF

Zughilfe mit Ultraleichtflugzeugen

Die Zugvögel müssen im ersten Jahr von den Eltern die Flugroute nach Italien erlernen. Von Menschen aufgezogene Jungvögel kennen den Weg nicht. Menschliche Zieheltern, auf die sie geprägt sind, geleiten sie jedes Jahr mit Leichtflugzeugen und fliegen ihnen voraus.

Link: