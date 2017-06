Hagel zerstört Gemüsekulturen

Ein Hagelunwetter hat Montagabend in Wals-Siezenheim (Flachgau) schwere Schäden angerichtet: Pflanzen auf Feldern und Glashäuser wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Hagelversicherung spricht von 1,3 Mio. Euro Schaden.

Selbst die Experten der Hagelversicherung, die stets mit einem Auge auf Wetterberichte schauen, sind von dem Ereignis überrascht, sagt Christian Hallinger: „Es war extrem auffällig und ohne jegliche Vorzeichen. Die Hagelkörner waren vier bis fünf Zentimeter groß. Viele Glashäuser wurden schwer beschädigt.“

FMT Pictures

„Grundproblem ist gestörte Lieferfähigkeit“

Die Glasscherben zerstörten dann die Schirm- und Beschattungsanlagen. Und alles zusammen ruinierte viele Gemüsekulturen. Die Schäden an Glas- und Folienhäusern sowie an den Feldern seien ein eigenes Thema, so Hallinger: „Im Juni ist die Lieferfähigkeit das Grundproblem. Die Kunden warten auf gute Ware. Und diese Schäden sind nun ein besonders schlechter Zeitpunkt.“

Die meisten der betroffenen Bauern seien gut versichert, sagt der Fachmann. Zumindest die Primärschäden seien gut abgedeckt. Wie sie mit Lieferausfällen umgehen, und welche Verträge da zu erfüllen sind, das sei von Bauer zu Bauer verschieden.