Lenker fuhr ohne Schein mit gestohlener Nummer

Bei einer Kontrolle haben Polizisten im Pingzau einen 26-jährigen Lenker gestoppt, der in einem nicht für den Verkehr zugelassenen Auto, mit gestohlenen Autokennzeichen und ohne Führerschein unterwegs war.

Der Mann wollte am Sonntag einen Freund vom Bahnhof Zell am See abholen. Dabei geriet er in eine Polizeikontrolle, bei der mehrere Gesetzesverstöße zutage kamen. Er hatte die Kennzeichentafeln seines ahnungslosen Nachbarn auf sein Auto montiert, besaß keinen Führerschein, und sein Pkw war nicht für den Verkehr zugelassen.

Als die Beamten dem Nachbarn die Kennzeichen überreichten, sagte der 23-Jährige, er habe den Diebstahl noch gar nicht bemerkt. Doch auch er dürfte es noch mit dem Gesetz zu tun bekommen: Bei der Übergabe der Kennzeichen fanden die Polizisten bei ihm und einem anwesenden Freund eine geringe Menge an Marihuana. Die beiden Männer werden ebenfalls angezeigt.

