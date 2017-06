Polizist bei Einsatz mit Rasierklinge attackiert

Bei einem Einsatz in Oberndorf (Flachgau) ist in der Nacht auf Pfingstmontag ein Polizist verletzt worden. Beamte waren zu einem Mehrparteienhaus gerufen worden, weil ein 26 Jahre alter Stadt Salzburger dort mit Selbstmord gedroht hatte.

Als die Polizisten eintrafen, bedrohte sie der 26-Jährige. Als die Beamten ihn überwältigten, versetzte der Mann einem der Uniformierten mit einer Rasierklinge einen tiefen Schnitt in den Oberschenkel. Die Wunde musste im Krankenhaus genäht werden. Der 26-Jährige Angreifer wurde in die Justizanstalt Salzburg in Puch-Urstein (Tennengau) eingeliefert.

