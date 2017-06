Deutscher ist neuer Glocknerkönig

Mit dem Sieg des deutschen Klaus Steinkeller endete Sonntagvormittag der „Glocknerkönig“. Bester Salzburger bei diesem mittlerweile tradtionellen Hobbyradrennen auf das Fuschertörl wurde Hans Peter Obwaller als Dritter.

Insgesamt haben 2.200 Damen und Herren in verschiedenen Klassen und Streckenlängen die Glocknerstraße bewältigt. Erstmals gab es heuer eine E-Bike-Wertung. Das Feld der E-Biker war überschaubar, im Vorfeld hatte es Bedenken gegeben und so wurden die Stromradler vom restlichen Feld getrennt. Kein E-Biker sollte einen der Spitzenfahrer überholen - das hätten manche wohl als demütigend empfunden.

ORF

E-Bikes mit bis zu 920 Watt

Der Sieg in der neu geschaffenen E-Bike-Klasse ging am Sonntag ebenfalls an einen Deutschen - Robby Löw, aus München fuhr dabei ein E-Bike, dass bis zu 920 Watt leistet und benötigte für die 13,2 Kilometer nur eine gute halbe Stunde.

920 Watt - das ist weit mehr als jeder Radprofi über eine längere Strecke treten kann. Man hatte daher gezögert, die E-Radler überhaupt an den Start zu lassen. Schließlich hat man sich dann aber doch dafür entschieden, auch wenn so mancher Rad-Purist den Mund verzogen hat.