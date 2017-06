Salzburgs Schüler beim Lesen über dem Schnitt

Salzburgs Schüler gehören zu den besten Lesern in Österreich und schneiden generell in Deutsch überdurchschnittlich gut ab. Das zeigen Tests, die das Bildungsministerium in den Hauptfächern Mathematik, Englisch und Deutsch durchführt.

Beim jüngsten Deutsch-Test waren neben Salzburg auch die Steiermark, Niederösterreich und Oberösterreich gut, am schwächsten haben die Wiener abgeschnitten.

Es ist fast wie eine Matura, nur ohne Auswirkung auf das Zeugnis. 5.000 Salzburger Schüler aus allen vierten Klassen der Mittelschulen und Gymnasien haben im Jahr 2016 vier Stunden lang den Deutsch-Test gemacht mit Lesen, Sprechen, Verstehen und Schreiben.

Besseres Ergebnis als in der PISA-Studie

Die Ergebnisse aus ganz Österreich liegen jetzt auf dem Tisch und dabei schneiden Salzburgs Schüler recht gut ab. Bei den Spitzenleistungen liegen sie ganz vorne, bei den schwachen Leistungen im Hinterfeld. Dennoch: Nur jeder zweite Salzburger Schüler hat etwa den Lese-Test fehlerlos bestanden, immerhin 14 Prozent sind überhaupt durchgefallen. Das klingt nicht gerade berauschend, ist aber ein deutlich besseres Ergebnis als in der jüngsten internationalen PISA-Studie.

Beim internationalen Bildungs-Vergleich PISA hatte sich nämlich zuletzt herausgestellt, dass jeder dritte Schüler in Österreich nicht sinnerfassend lesen kann - dies bedeutet ein ausgesprochen schlechtes Ergebnis unter den Industriestaaten weltweit. Beim österreichischen Deutsch-Test haben die Salzburger Schüler damit also doppelt so gut abgeschnitten.

Links: